Берлин, 6 ноября 2022, 01:08 — REGNUM Жителям Германии следует экономить газ, поскольку его уровень в хранилищах снижается. Соответствующее заявление в Twitter сделал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.
Он подчеркнул, что немцам следует экономить газ, а властям — создавать терминалы СПГ и защищать инфраструктуру.
По данным на 3 ноября, объем запасов газа в Германии снизился на 0,03% и составляет 99,26%.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять крупнейших потребителей газа в Евросоюзе — Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша — начали тратить запасы газа из подземных хранилищ.