Берлин, 6 ноября, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Жителям Германии следует экономить газ, поскольку его уровень в хранилищах снижается. Соответствующее заявление в Twitter сделал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газа у нас запасено много, но зима может длиться долго», — подчеркнул Мюллер.

Он подчеркнул, что немцам следует экономить газ, а властям — создавать терминалы СПГ и защищать инфраструктуру.

По данным на 3 ноября, объем запасов газа в Германии снизился на 0,03% и составляет 99,26%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять крупнейших потребителей газа в Евросоюзе — Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша — начали тратить запасы газа из подземных хранилищ.