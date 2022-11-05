Вашингтон, 6 ноября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Штаты намерены ввести новые санкции против Ирана из-за якобы поставок вооружений России. Соответствующее заявление в ходе национального телемарафона сделала замгоссекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

По ее словам, Тегеран сейчас сталкивается с «открытой мощной критикой» со стороны США и ООН после того, как появилась информация о передаче России ракет и беспилотников.

Донфрид подчеркнула, что США и их сателлиты продолжат «выражать несогласие» с политикой Ирана. А именно — вводить санкции против этого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти страны в небольшом количестве поставляли Москве беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации по денацификации на территории б. УССР.

А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал нанести удары по Ирану. Свои слова он мотивировал тем, что Тегеран якобы поставляет беспилотники Москве.