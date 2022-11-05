Хакер «Джокер» показал пикантные переписки Залужного с девушками
Киев, 6 ноября, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Хакер из ДНР, действующий под псевдонимом «Джокер», взломал аккаунт главкома ВСУ Валерия Залужного в одной из социальных сетей. После этого «Джокер» опубликовал в своем Telegram-канале переписки военного с многочисленными женщинами.
Хакер считает, что информация о прелюбодеяниях Залужного будет весьма интересна не только российской разведке, но и солдатам киевского режима. Дело в том, что главком ВСУ пользуется служебным положением, чтобы встречаться с девушками-военнослужащими из разных регионов б. УССР.
Он также отметил, что действия Залужного по руководству войсками начинают сильно смахивать на план. А именно — Залужный может попытаться погубить как можно больше солдат ВСУ, чтобы ему досталось побольше девушек.
Особенно любопытно, что Залужный давно женат и имеет двух дочерей. Как супруга главкома ВСУ отреагировала на его амурные похождения, не уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что между Залужным и президентом Владимиром Зеленским разгорелась натуральная конкуренция за электоральный рейтинг.