Киев возобновил подачу электричества на Запорожскую АЭС
Энергодар, Запорожская область, 6 ноября, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Киев возобновил подачу электричества на Запорожскую АЭС, дизель-генераторы отключили. Соответствующее заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Несколько дней назад Киев обесточил две линии Запорожской АЭС. Станции пришлось переключиться на использование дизель-генераторов для своих нужд. АЭС полностью отключили от энергосистемы б. УССР.
Он отметил, что станцию вновь подключили к энергосистеме б. УССР. Никакого превышения радиационного фона на АЭС не обнаружено.
Рогов добавил, что киевский режим пытался навредить станции, обесточив ее, но российские специалисты справились и не допустили аварийной ситуации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 и 2 ноября киевские боевики выпустили за сутки девять снарядов по промышленной зоне города Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции.