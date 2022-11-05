Донецк, 5 ноября 2022, 23:51 — REGNUM ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты угодили в торговый центр «Радуга», также были повреждены жилые дома.

Система залпового огня HIMARS
Система залпового огня HIMARS

Как передавал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, возле торгового центра начался пожар.

Одна из ракет пробила крышу и деревянные перекрытия здания.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики выпустили в направлении Донецка 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».