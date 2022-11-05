Донецк, 5 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты угодили в торговый центр «Радуга», также были повреждены жилые дома.

Система залпового огня HIMARS

Как передавал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин, возле торгового центра начался пожар.

Одна из ракет пробила крышу и деревянные перекрытия здания.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики выпустили в направлении Донецка 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».