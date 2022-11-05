Симферополь, 5 ноября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. В Крыму загорелось кафе на горе Ай-Петри. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

скриншот видео из соцсетей Пожар в Крыму

По данным регионального главка МЧС, горит кафе и хозяйственные постройки возле него.

По предварительной информации, никто не пострадал. В момент начала пожара в кафе людей не было.

В настоящее время сотрудники экстренных служб борются с огнем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 октября пожар площадью в 3,5 тысячи квадратных метров произошел в Костромской области. Там сгорело кафе «Полигон», погибли 15 человек.

По предварительной информации, один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелил в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкина задержали, он признал свою вину. Также были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к пожару.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».