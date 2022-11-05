Уфа, , 23:37 — REGNUM Число пострадавших в результате смертельного ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии выросло до шести человек. Один из пострадавших ребенок.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Как стало известно ИА REGNUM, раненых госпитализируют в одну из местных больниц.

Напомним, авария произошла примерно в 23:00 по местному времени на 64-м километре дороги Буздяк-Дюртюли.

Столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовик «МАЗ». Погибли четыре человека, находившиеся в микроавтобусе.

Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.