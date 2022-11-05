Число пострадавших в смертельном ДТП в Башкирии выросло до шести
Уфа, 5 ноября, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате смертельного ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Башкирии выросло до шести человек. Один из пострадавших ребенок.
Pravovoyicentr.ru
ДТП
Как стало известно ИА REGNUM, раненых госпитализируют в одну из местных больниц.
Напомним, авария произошла примерно в 23:00 по местному времени на 64-м километре дороги Буздяк-Дюртюли.
Столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовик «МАЗ». Погибли четыре человека, находившиеся в микроавтобусе.
Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.