Варшава, , 23:21 — REGNUM Польша отчаянно стремится втянуть НАТО в конфликт на территории б. УССР. Соответствующее заявление в интервью на YouTube-канале Judging Freedom сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Европе сейчас крайне обеспокоены тем фактом, что Варшава втягивает Североатлантический альянс в конфликт.

«Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять Киеву военнослужащих не из Польши. Ноль энтузиазма!» — отметил Риттер.

Он подчеркнул, что страны НАТО не располагают инфраструктурой для отправки военных на территорию б. УССР, которая могла бы противостоять российской системе ПВО и тяжелой бронетехнике.

Риттер также обратил внимание на «энтузиазм» Варшавы в свете того, что на передовой находятся от 10 до 30 тысяч польских наемников.

Как сообщало ИА REGNUM, Риттер считает, что на территории б. УССР осуществляется геноцид русскоязычного населения, это происходит на протяжении многих лет.