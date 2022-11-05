Киев, , 23:10 — REGNUM Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал нанести удары по Ирану. Свои слова он мотивировал тем, что Тегеран якобы поставляет беспилотники Москве.

Михаил Подоляк President.gov.ua

« Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — заявил Подоляк в эфире телемарафона.

По мнению Подоляка, Иран сейчас «безнаказанно помогает России», и Киев не может позволить этому продолжаться дальше.

Стоит отметить, что страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставках беспилотников России для боевых действий в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Обвинения, звучавшие из Вашингтона и Брюсселя, опровергали как российские власти, так и руководство Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти страны в небольшом количестве поставляли Москве беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации по денацификации на территории б. УССР.