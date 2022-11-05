Советник Зеленского потребовал нанести удары по Ирану из-за беспилотников
Киев, 5 ноября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк потребовал нанести удары по Ирану. Свои слова он мотивировал тем, что Тегеран якобы поставляет беспилотники Москве.
По мнению Подоляка, Иран сейчас «безнаказанно помогает России», и Киев не может позволить этому продолжаться дальше.
Стоит отметить, что страны Запада неоднократно обвиняли Иран в поставках беспилотников России для боевых действий в рамках спецоперации по защите Донбасса.
Обвинения, звучавшие из Вашингтона и Брюсселя, опровергали как российские власти, так и руководство Ирана.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что власти страны в небольшом количестве поставляли Москве беспилотники за несколько месяцев до начала спецоперации по денацификации на территории б. УССР.