Голая Пристань, Херсонская область, 5 ноября 2022, 23:01 — REGNUM Два мирных жителя пострадали в Херсонской области в результате обстрела предприятия «Небулон» со стороны боевиков ВСУ. Соответствующее заявление сделало министерство здравоохранения региона в своем Telegram-канале.
Уточняется, что около 21:00 националисты нанесли удары по предприятию «Небулон» в Голой Пристани. Два мирных жителя получили осколочные ранения.
Пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Херсона из американской РСЗО HIMARS.