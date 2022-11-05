Голая Пристань, Херсонская область, 5 ноября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в Херсонской области в результате обстрела предприятия «Небулон» со стороны боевиков ВСУ. Соответствующее заявление сделало министерство здравоохранения региона в своем Telegram-канале.

Adam Jones Следы артиллерийского обстрела

Уточняется, что около 21:00 националисты нанесли удары по предприятию «Небулон» в Голой Пристани. Два мирных жителя получили осколочные ранения.

Пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру нашего региона, в результате чего страдают мирные жители. Ведь ни солдат, ни военной техники на предприятии не было. Врачи оказывают пострадавшим все необходимое лечение. Минздрав желает пациентам скорейшего выздоровления», — подчеркнул министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Херсона из американской РСЗО HIMARS.