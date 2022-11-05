Уфа, , 22:52 — REGNUM Смертельное ДТП произошло в Башкирии. Там столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли четыре человека, пострадал ребенок.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Авария произошла примерно в 23:00 по местному времени на 64-м километре дороги Буздяк-Дюртюли, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовик «МАЗ». Погибли четыре человека, находившиеся в микроавтобусе.

Также известно о пострадавшем ребенке, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из местных больниц.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять человек получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» в поселке Черемхово в Иркутской области.