ДТП микроавтобуса и грузовика унесло жизни четырех человек в Башкирии
Уфа, 5 ноября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Смертельное ДТП произошло в Башкирии. Там столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли четыре человека, пострадал ребенок.
Дарья Драй ИА REGNUM
Скорая помощь
Авария произошла примерно в 23:00 по местному времени на 64-м километре дороги Буздяк-Дюртюли, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Столкнулись Volkswagen Caravelle и грузовик «МАЗ». Погибли четыре человека, находившиеся в микроавтобусе.
Также известно о пострадавшем ребенке, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из местных больниц.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пять человек получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» в поселке Черемхово в Иркутской области.