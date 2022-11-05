Стремоусов заявил об усилении обстрелов и подготовке атаки ВСУ под Херсоном
Киев, 5 ноября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. ВСУ усиливают обстрелы в Херсонской области и готовятся к наступлению. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
По его словам, сейчас ВСУ готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область.
«Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», — написал Стремоусов.
Ранее ИА REGNUM сообщал о призыве Стремоусова к перемещению людей с правобережья Херсонской области.
Вице-губернатор заявил, что мирные жители могут стать жертвами атак националистов, их надо вывезти.