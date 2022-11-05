Киев, 5 ноября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Большое число наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева, объясняется тем, что свои резервы у ВСУ уже практически исчерпаны. Соответствующее заявление сделал ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Это говорит лишь о том, что не хватает своих граждан. Мобилизационный ресурс Киева исчерпан», — подчеркнул военный специалист в беседе с «МК».

Он также обратил внимание на качественный состав солдат ВСУ, которые сдаются в плен. Среди них стало значительно больше людей среднего и даже пожилого возраста по сравнению с ситуацией в начале спецоперации.

Клупов подчеркнул, что это также свидетельствует о нехватке людей у киевского режима.

По его словам, ВСУ также столкнулись с нехваткой собственной военной техники. В итоге Киев вынужден задействовать иностранные гаубицы и БМП, а также зарубежное вооружение — от винтовок до тепловизоров.

Таким образом, можно констатировать, что ВСУ истратили все запасы, сохранившиеся со времен функционирования Организации Варшавского договора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе Клупова по уничтожению реактивных систем залпового огня HIMARS на территории б. УССР. Он считал, что эти американские системы будут уничтожены к середине сентября. Прогноз в итоге не оправдался, но интенсивность огня из HIMARS по населенным пунктам новых регионов России действительно снизилась.