Афины , 5 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Армия России уничтожила в Донбассе сразу пять греческих БМП спустя непродолжительное время после того, как они были переданы киевскому режиму.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным портала iskra. gr, это произошло 28 октября. Тогда российские войска пресекли попытку наступления ВСУ в районе села Берестовое в Харьковской области.

В ходе неудачной для ВСУ попытки прорыва были убиты или получили ранения 150 солдат, уничтожены один танк и пять БМП-1, четыре бронетранспортера и девять пикапов, переоборудованных в боевые машины.

Российская армия нанесла по наступавшим боевикам мощный артиллерийский удар. Использовались и ракеты «Краснополь».

Греческие журналисты отметили, что переданная б. УССР боевая техника находилась в отличном состоянии. Ее отправили на передовую сразу после передачи, где она немедленно обратилась в пыль.

Помимо этого, Греция передала Киеву реактивные системы залпового огня РМ-70. В основном они находятся около Херсона, причем две этих системы уже были уничтожены.

Портал pronews. gr, в свою очередь, отмечает, что греческая техника не была даже перекрашена.

Авторы утверждают, что греческим военным крайне неприятно наблюдать за тем, как БМП-1 горят словно факелы в степях под Киевом, обслуживая марионеточный режим Владимира Зеленского. На одном из сгоревших БМП до сих пор видна символика греческой армии, поскольку в бой технику отправили даже без перекраски. Утверждается, что позднее боевики б. УССР, видимо, пытались стереть греческую эмблему, добавив рядом трезубец.

Примечательно, что греческие острова, с которых вывезли БМП-1, так и остались неприкрытыми. Это признал даже премьер-министр Кириакос Мицотакис, отправивший Зеленскому оружие.

По словам отставного бригадного генерала, в подчинении которого находились ранее БМП, военные Греции долгое время добивались поставок запчастей. Их дали только когда машины решили передать Киеву.

« Мы приложили сверхчеловеческие усилия, чтобы поддерживать их в отличном рабочем состоянии, чтобы они могли бесплатно отдать их Зеленскому. Аккумуляторов у нас не было. Прежде чем БМП забрали из войск и отправили Киеву, волшебным образом появились два автомобиля с аккумуляторами и заменили все старые», — отметил военный.

Стоит отметить, что Греция обязалась отправить Киеву 40 БМП восточногерманского производства, которые она сама получила в 1994 году. Взамен Германия обещала Афинам столько же БМП Marder. Сейчас Греция получила десять таких машин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что часть отраслей греческой экономики, которая сильно зависела от туристов из России, оказалась на грани банкротства. По его словам, в Греции очень пострадало меховое производство, а также гостиничная сфера.