Киев, 5 ноября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Киев создаст флот морских дронов, власти готовят платформу по сбору средств на эти цели. Об этом 5 ноября заявил президент б. УССР Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«На следующей неделе запустим еще одно фандрайзинговое направление — аккумулировать средства для флота морских дронов», — сказал он.

По его словам, дроны нужны киевскому режиму для защиты акватории страны.

«Абсолютно каждый понимает, что это и для чего это», — добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что «все уже видели», как они работают.

Зеленский также добавил, что провел в субботу очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Изучались поставки техники, боеприпасов, средств связи и зимних вещей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября морской тральщик ЧФ РФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки киевского режима морскими дронами в Севастополе.