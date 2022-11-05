Москва, 5 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В воскресенье, 6 ноября, московский регион ожидает «техногенная гололедица» на дорогах. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гололед на дорогах

По словам специалиста, осадки будут таять под теплом выхлопных труб, а затем снова замерзать.

«Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

При этом в понедельник, 7 ноября, в столичном регионе прогнозируется уже природная гололедица.

«Она уже будет естественной, природной, так как прогнозируются осадки, температура около нуля градусов плюс ветерок», — рассказал синоптик.