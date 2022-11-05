Полтава, Украина, 5 ноября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена вечером 5 ноября в ряде областей на востоке б. УССР. Это следует из данных ресурса «Карта воздушных тревог».

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По данным сервиса, сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Тревогу объявили и в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Отмечается, что в Харьковской области прогремели взрывы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сирены воздушной тревоги звучали в разных регионах б. УССР. Тревога в течение дня объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Николаевской и Одесской областях.