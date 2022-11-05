Кострома, , 21:25 — REGNUM Пожар в костромском кафе «Полигон», где погибли 13 человек, полностью потушили. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар Pexels

Полная ликвидация огня объявлена в 20:40, сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. По предварительной информации, один из посетителей кафе — 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы после драки. Из-за этого загорелись элементы потолка. Ионкина задержали, он признал свою вину. Также были задержаны еще двое подозреваемых в причастности к пожару.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костромской области объявлен траур в связи с произошедшим.