Нью-Йорк, США, 5 ноября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Представитель делегации США в ООН контролировал голосование других стран по резолюции, предложенной Россией. Об этом 5 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовав видеоролик в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, мужчина, который осматривал зал голосования и вносил записи в документы, вел контроль присутствия представителей стран-союзников перед началом заседания Третьего комитета, посвященного проекту резолюции о борьбе c героизацией нацизма.

«Чтобы было понятно, как «творится демократия», — подписала дипломат видео.

Захарова оценила происходящее как «палочную систему свободного голосования».

«Это не партийная дисциплина. Это одна страна контролирует, как другие страны голосуют в ООН», — резюмировала представитель МИД РФ.

Как ранее в субботу сообщило ИА REGNUM, принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма было омрачено политизацией вопроса. Однако результаты показали неизменную поддержку стран ежегодно представляемой в Генассамблею ООН традиционной российской инициативы, отметила Захарова.