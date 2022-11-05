Могадишо, 5 ноября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В результате взрыва на военной базе в столице Сомали городе Могадишо погибли не менее 15 человек. Об этом 5 ноября сообщил портал Dawan Tribune со ссылкой на информацию силовиков.

AMISOM Public Information Военные Сомали

По их данным, теракт совершил террорист-смертник. Он зашел на территорию военного учреждения, которая находится в здании бывшей кондитерской фабрики.

База в районе Вадажир используется для тренировок военнослужащих элитных подразделений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Могадишо также произошел теракт, взрыв прогремел около здания министерства образования. Погибли более 120 человек.