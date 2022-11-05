Брюссель, , 21:02 — REGNUM Девять стран Евросоюза представили новый пакет санкций в отношении Ирана. Об этом в субботу, 5 ноября, пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Штаб Евросоюза в Брюсселе Wiktor Dabkowski

Пакет санкций был представлен в минувшую среду в Брюсселе. Меры касаются иранских граждан и организаций, которые, как утверждается, имеют отношение к жестокому обращению с демонстрантами в республике. Пакет, по информации журналистов, содержит 31 предложение. Возможность их реализации сейчас изучается с юридической точки зрения. Речь идет, в том числе, о заморозке активов и запрете на въезд.

Решение о введении санкций может быть принято на следующей встрече министров иностранных дел стран ЕС. Она состоится 14 ноября.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая полицию нравов.

Волнения в Иране происходят с середины сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба». Вскоре после этого она скончалась. Акции вылились в беспорядки и столкновения с полицией. В результате есть погибшие и пострадавшие.