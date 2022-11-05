Донецк, 5 ноября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Боевики выпустили в направлении Донецка 20 ракет из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 5 ноября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов по военным преступлениям б. УССР.

Dan-news.info Последствия обстрела

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований [б. УССР] по направлению — 20:15 мск город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что сведения о последствиях обстрелов поступают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем в субботу националисты выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 152 мм. Утром в этот же день киевские боевики выпустили по столице ДНР еще три снаряда.