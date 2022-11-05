Херсон, 5 ноября, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Люди на правобережье Херсонской области могут стать жертвами атак националистов, их надо вывезти. Об этом 5 ноября заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«Наша основная задача — вывезти людей из Херсона, чтобы эти люди не стали жертвами этого противостояния», — сказал политик в видеообращении.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не станет считать погибших ни среди военных, ни среди гражданских лиц.

Стремоусов призвал жителей правобережья Херсонской области уехать на левый берег Днепра, где безопасность обеспечена.

«Дайте военным делать свое дело», — заключил он.

Как ранее в субботу сообщало ИА REGNUM, наблюдается усиление активности артиллерии вооруженных формирований террористического режима Киева на херсонском направлении. Стремоусов подчеркнул, что на протяжении последней недели такой активности не наблюдалось.