Вашингтон, 5 ноября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Российский экипаж Международной космической станции (МКС) до конца 2022 года проведет четыре выхода в открытый космос. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa.gov МКС

Два выхода произойдут в ноябре и два — в декабре.

Так, следующий выход запланирован на 17 ноября. В его ходе космонавты должны будут подготовить радиатор-теплообменник, расположенный на модуле «Рассвет», к переносу на модуль «Наука». Работы продлятся около семи часов.

Следующий выход произойдет 25 ноября. Предполагается, что радиатор-теплообменник будет перенесен. Длительность работ также составит семь часов.

6 декабря начнутся работы по переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на «Науку». Предполагается, что они будут выполнены за семь часов.

После этого, 22 декабря, планируется продолжить работы по переносу шлюзовой камеры. Работы также займут примерно семь часов.