Москва, 5 ноября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Федот Тумусов прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal с призывом к властям США забрать у России остров Врангеля. США не получат «ни пяди» российской земли, но могут отдать России Аляску, заявил он 5 ноября «Газете. RU».

ru.wikipedia.org Аляска

«Остров Врангеля — это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим», — сказал политик журналистам.

Он напомнил, что согласно Конституции, Россия не должна уступать ни одного квадратного метра земли, иначе это будет государственное преступление.

По мнению Тумусова, будет вполне справедливым, если США вернут России Аляску.

«А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля», — продолжил депутат.

Он добавил, что договор купли-продажи этой территории был нарушен, поэтому Аляску необходимо вернуть.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в статье Томаса Дэнса на сайте американской газеты The Wall Street Journal от 4 ноября говорилось, что США должны забрать у России остров Врангеля, расположенный в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.