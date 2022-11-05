Амстердам, 5 ноября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Голландии полиция задержала как минимум 100 эко-активистов, которые прорвались на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Схипхол. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Автор — Roberto C Аэропорт Схипхол

По информации журналистов, участники организаций Greenpeace и Extinction Rebellion перелезли через забор и расселись под частными самолетами, не давая им взлететь. Некоторые активисты приковали себя наручниками к воздушным судам. Другие катались по ВПП на велосипедах.

Всего в акции принимают участие около 500 человек. Сейчас она продолжается. Полиция задерживает всех, кто отказывается покидать полосу добровольно.

«Это не имеет ничего общего с демонстрацией. Подобные акции запрещены, опасны и наказуемы», — заявила мэр муниципалитета Харлеммермер, к которому относится Схипхол, Марианна Схурманс.

Схипхол — главный аэропорт Голландии. Он расположен в 17,5 км к юго-западу от Амстердама.