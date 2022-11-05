Москва, 5 ноября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. В Москве суд отправил под арест до 3 января 2023 года 89-летнего подозреваемого в убийстве своей жены. Об этом в субботу, 5 ноября, в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Москвы.

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Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он не признает. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

По информации правоохранителей, обвиняемый в своей квартире поссорился с 83-летней супругой. Конфликт у пары возник на почве личных неприязненных отношений. Мужчина ударил жену ножом, а после этого расчленил тело.

Об инциденте стало известно 3 ноября. Сообщалось, что в Москве около одного из жилых домов на ул. Маршала Тухачевского были обнаружены фрагменты человеческого тела. Подозреваемым оказался супруг погибшей. В квартире также были найдены останки тела женщины.