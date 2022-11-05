Харьков, Украина, 5 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В двух областях на востоке б. УССР объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщил сервис «Карта воздушных тревог [б. УССР]» в своем Telegram-канале.

Тревога

По данным ресурса, сирены оповещения зазвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром в субботу воздушная тревога объявлялась на всей территории б. УССР, она длилась 1,5 часа. Позже сирены звучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а спустя некоторое время — в Николаевской и Одесской.

Также сообщалось о взрыве в городе Николаеве.