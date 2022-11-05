Техас, США, 5 ноября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Десять человек пострадали, около 50 домов получили повреждения в результате Торнадо в американском штате Техас. Об этом говорится в пресс-релизе офиса шерифа техасского округа Ламар.

Скорая помощь

«К моменту выхода этого пресс-релиза десять человек получили медицинскую помощь в региональном медицинском центре города Париж, двое из пострадавших находятся в критическом, но стабильном состоянии», — говорится в соцсетях офиса шерифа.

О погибших не сообщается.

Как ранее передавал центр прогнозирования штормов, в штате Техас образовались девять смерчей.