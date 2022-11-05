Николаев, Украина, 5 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Взрыв прогремел днем в субботу, 5 ноября, в городе Николаеве. Это следует из данных сервиса «Карта воздушных тревог [б. УССР]».

Sergeant James McCauley Взрыв

«Взрыв в Николаеве», — отмечается в Telegram-канале ресурса.

Причины произошедшего не названы. Власти Николаева пока не уточнили информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем режим воздушной тревоги объявлялся в Кировоградской и Днепропетровской областях территории б. УССР.

В Киеве сирены начали работать около 14:00 по местному времени.