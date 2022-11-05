Взрыв прогремел в Николаеве
Николаев, Украина, 5 ноября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Взрыв прогремел днем в субботу, 5 ноября, в городе Николаеве. Это следует из данных сервиса «Карта воздушных тревог [б. УССР]».
Sergeant James McCauley
Взрыв
«Взрыв в Николаеве», — отмечается в Telegram-канале ресурса.
Причины произошедшего не названы. Власти Николаева пока не уточнили информацию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем режим воздушной тревоги объявлялся в Кировоградской и Днепропетровской областях территории б. УССР.
В Киеве сирены начали работать около 14:00 по местному времени.