Лондон, 5 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. 25-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Бен Чилуэлл из-за травмы пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба «пенсионеров».

S. Plaine Бен Чилуэлл

«Футболисту сделали сканирование подколенного сухожилия. Результаты показывают, что Чилуэлл получил серьезную травму и, к сожалению, ожидается, что защитник пропустит чемпионат мира. Теперь Бен приступит к программе реабилитации в медицинском отделении клуба», — говорится в заявлении «Челси».

В текущем сезоне Бен Чилуэлл принял участие в 13 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что мундиаль также из-за травм пропустят Рис Джеймс («Челси», сборная Англии, защитник), Тимо Вернер («Ред Булл Лейпциг», сборная Германии, форвард) и Н’Голо Канте («Челси», сборная Франции, полузащитник).