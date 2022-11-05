Москва, 5 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма было омрачено политизацией данного вопроса, заявила 5 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В этом году принятие этого важного документа (проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма) было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счетов с Россией со стороны западных стран на фоне продолжающегося кризиса (на территории б. УССР)», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Она добавила, что коллективный Запад на этот раз «отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии».

Тем не менее результаты голосования показали неизменную поддержку со стороны международного сообщества ежегодно представляемой в Генассамблею ООН традиционной российской инициативы, заключила она.