Москва, 5 ноября, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой. Соглашение с Карпиным рассчитано до августа 2024 года. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Fc-rostov. ru Валерий Карпин

Помощниками Валерия Карпина в сборной останутся Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Виталий Кафанов, Джонатан Альба, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее сообщалось, что в ноябре сборная России проведет два товарищеских матчах с командами из Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года после того, как Станислав Черчерсов был отправлен в отставку. Под руководством Карпина национальная команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.