Чинку, Румыния, 5 ноября, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Французские солдаты, которые находятся в Румынии в рамках миссии по безопасности восточного фланга НАТО, мерзнут, голодают и страдают от постельных клопов. Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на нескольких депутатов от партии Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция».

(сс) Staff Sgt. Amy Picard. U.S. Air Force Солдаты

«Наши солдаты мерзнут и ходят с пустыми желудками», — заявили парламентарии.

У военных скудное питание, палатки, где они живут, не всегда отапливаются, а туалеты находятся «в плохом состоянии». Также в материале говорится о сложной ситуации с логистикой.

Депутаты отметили, что могут доложить о ситуации главе комиссии по обороне в парламенте. Приведенные факты, по их словам, более чем серьезны — французские военные находятся на территории Румынии уже восемь месяцев.

«Речь шла об оборонительной миссии сдерживания, а не о боевом задании, так что никакой аргумент о неприхотливости больше нельзя привести», — говорится в материале.

Миссия по безопасности восточного фланга НАТО стартовала 28 февраля в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса. Сейчас в Румынии в рамках миссии находятся 350 военных из Франции.