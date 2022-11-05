Манчестер, Великобритания, 5 ноября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» под руководством Хосепа Гвардиолы в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Фулхэмом». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи — Даниэль Робатан и Ник Гринхалгх. Резервный арбитр — Стюарт Аттуэлл.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Натан Аке, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Хулиан Альварес, Бернарду Силва.

«Фулхэм»: Бернд Лено, Кенни Тете, Тим Рим, Исса Диоп, Энтони Робинсон, Гаррисон Рид, Харри Уилсон, Андреас Перейра, Виллиан, Жоау Пальинья, Карлос Винисиус.