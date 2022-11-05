Донецк, 5 ноября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм. 17:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще три снаряда.