Найроби, 5 ноября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Сотни слонов, антилоп гну и зебр погибли в Кении в результате самой продолжительной засухи. Об этом 5 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на министерство туризма страны.

(сс) kimvanderwaal Животные спасаются бегством. Кения

По данным ведомства, специалисты и добровольцы насчитали 205 слонов, погибших от засухи в 2022 году. Также за девять месяцев текущего года от жажды погибли, как минимум, 512 антилоп гну, 381 зебра, 51 буйвол, 49 зебр Греви и 12 жирафов.

Всемирная метеорологическая организация ООН назвала засуху самой продолжительной за последние четыре десятилетия.

По данным министерства туризма, в условиях сильнейшей засухи в Кении высохли русла рек и погибла растительность в охотничьих угодьях.

«Сильнее всего пострадали экосистемы некоторых из наиболее посещаемых национальных парков, заповедников и заповедников Кении, включая районы Амбосели, Цаво и Лайкипия-Самбуру», — говорится в отчете ведомства.

По данным министерства, в прошлом году в Кении осталось всего 36 000 слонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября национальная метеорологическая обсерватория Китая возобновила оранжевое предупреждение о засухе на обширных территориях страны. Пекин рекомендовал местным властям использовать аварийную воду и все доступные источники воды в своих регионах для обеспечения водоснабжения, особенно для жителей и домашнего скота.