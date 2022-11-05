Берлин, 5 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. 5 ноября в Берлине на «Олимпийском стадионе» футбольный клуб «Герта» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 сыграет с мюнхенской «Баварией». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Michael Kranewitter Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Ассистенты главного судьи — Рене Роде и Марсель Унгер. Резервный арбитр — Сорен Шторкс.

Стартовые составы команд:

«Герта»: Оливер Кристенсен, Агустин Рохель, Джонджо Кенни, Марк-Оливер Кемпф, Марвин Платтенхардт, Суат Сердар, Жан-Поль Бетью, Доди Лукебакио, Марко Рихтер, Лука Тусар, Дэви Зельке.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Дайо Упамекано, Бенжамен Павар, Нуссаир Мазрауи, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Серж Гнабри, Садио Мане, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг.

Ранее сообщалось, что 36-летний немецкий голкипер Мануэль Нойер, пропустивший четыре недели из-за травмы, полностью восстановился от повреждения.

На данный момент «Бавария» с семью победами и 25-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта», набрав 11 очков, располагается на 14-й строчке.