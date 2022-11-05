Сочи, Краснодарский край, 5 ноября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. 30-летний нидерландский фланговый нападающий Квинси Промес с оценкой 7.50 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Сочи» — «Спартак» (1:1).

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

В матче с командой Александра Точилина Промес отметился одним забитым мячом и одной успешной обводкой. Точность передач нидерландского нападающего составила 97%.

В текущем сезоне на счету 30-летнего нидерландца 19 (13+6) очков по системе гол+пас в 15 матчах регулярного чемпионата России. Стоит отметить, что Промес вновь возглавил гонку бомбардиров РПЛ.