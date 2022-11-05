Сочи, Краснодарский край, 5 ноября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. 5 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Квинси Промес

Первый мяч на седьмой минуте встречи забил 30-летний нидерландский фланговый нападающий Квинси Промес после передачи Данила Денисова. В конце первого тайма Кирилл Заика восстановил равновесие в счете. Желтые карточки получили Александр Соболев и Даниил Хлусевич. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым.

Составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Макарчук, Заика (Сиссако, 63’), Мелкадзе, Шипунов (Сарвели, 41’), Жоазиньо (Кравцов, 81’).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Хлусевич, Денисов (Классен, 88’), Промес, Игнатов (Зиньковский, 73’), Пруцев, Зобнин, Соболев (Литвинов, 58’), Николсон (Мелешин, 73’).

На данный момент «Спартак» с десятью победами и 33-мя набранными очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», набрав 22 очка, укрепился на девятой позиции.