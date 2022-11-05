Донецк, 5 ноября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Австралийский снайпер-наемник Тревор Кьелдал, больше известный как «Ниндзя», погиб в боях на территории Донбасса. Об этом 5 ноября сообщает The Sun.

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По данным журналистов, наемник прибыл на территорию бывшей УССР еще в мае, но затем получил ранение и вернулся на передовую лишь в сентябре.

Где и когда был убит снайпер-наемник не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября в МИД ЛНР сообщили, что в Донбассе несколько городов разрушены почти полностью в результате применения вооружений, предоставленных Киеву западными странами.