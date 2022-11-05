Санкт-Петербург, 5 ноября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. 5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Дарья Драй ИА REGNUM Вендел (слева)

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Андрей Гурбанов.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Далер Кузяев, Иван Сергеев.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Андрей Семенов, Антон Швец, Марат Быстров, Лечи Садулаев, Владислав Камилов, Иван Олейников, Евгений Харин, Артем Тимофеев, Мохамед Конате.