Белград, 5 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом США в Белграде Кристофером Хиллом ситуацию в Косово и Метохии. Об этом Вучич написал в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«В длительном и содержательном телефонном разговоре с послом Хиллом я повторил, что Сербия по-прежнему привержена поддержанию мира, соблюдению международного публичного права и полному выполнению всех подписанных соглашений », — написал Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Сербии находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово и Метохии.

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