Вучич обсудил с послом США ситуацию в Косово
Белград, 5 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом США в Белграде Кристофером Хиллом ситуацию в Косово и Метохии. Об этом Вучич написал в соцсетях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Вучич
«В длительном и содержательном телефонном разговоре с послом Хиллом я повторил, что Сербия по-прежнему привержена поддержанию мира, соблюдению международного публичного права и полному выполнению всех подписанных соглашений», — написал Вучич.
Как сообщало ИА REGNUM, армия Сербии находится в состоянии повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косово и Метохии.
Читайте также: Армия Сербии находится в состоянии повышенной боеготовности из-за Косово