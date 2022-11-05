Оттава, 5 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 в канадском арктическом регионе Нунавут. Об этом 5 ноября сообщила на своем сайте Государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями.

Zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км. Эпицентр находился в 307 км от населенного пункта Резолют.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в Калифорнийском заливе у побережья Мексики.